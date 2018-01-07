العبادي: نجحنا في الانتصار على ” داعش ” رغم الأزمة المالية

بغداد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، أنه بالرغم من الأزمة المالية بالجيش وضعف الإيرادات في العراق كله، إلا أنه نجح في تكبيد تنظيم ” داعش ” الإرهابي خسائر كبيرة، وحقق انتصارات كبيرة عليه.

ودعا ” العبادي ” في بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم، جميع المسؤولين العراقيين إلى بذل أقصى جهد لخدمة العراق والارتقاء به.

واعلن الجيش العراقي، أنه تم العثور من قبل قوة من الحشد الشعبي والجيش، على نفق وقذائف هاون لتنظيم ” داعش ” الإرهابي جنوب قضاء الحويجة غرب محافظة كركوك.