محاكمة سعودي بتهمة الانضمام لتنظيم داعش

نايف السالم(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية سعودي، متهم ‏بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة.

وقدمت له عدة تهم وهي : تقديم الدعم للتنظيم ونقل سلاح رشاش وذخيرة والتستر على موعد قيام عملية إرهابية، كما اتهم بحيازة لمعبأة جاهزة وسلاح رشاش و6 مخازن مليئة بالذخيرة وكرتونين ونصف من الذخيرة الحية للسلاح الرشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

فضلا عن تخزينه في هاتفه صورا لابن لادن وعمليات قتالية وشعار تنظيم داعش الإرهابي، وترويج وتعاطي الحشيش .

وكان المتهم يستخدم كنية ” ابن لادن ” ، وعاد مرة أخرى إلى المملكة بعد إصابته.

يذكر أن المتهم مسجل عليه سوابق تفحيط وسرقة وحيازة حشيش.