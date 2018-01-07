أمير الحدود الشمالية يبحث مع وزير الشؤون البلدية والقروية الخدمات البلدية

خالد الضبيبي(صدى):

‏‎التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم , معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ .

‏‎وفي بداية اللقاء ناقش سموه مع وزير الشؤون البلديات والقروية عددا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية بالمنطقة وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها .

‏‎ كما جرى خلال الاستقبال التباحث في المجالات التي تخص أمانة المنطقة، وشؤون بلديات مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن أعمال ومشاريع وأدوار القطاع البلدي تشكل النسبة الأعلى من مجموع الأعمال في كافة المناطق وأيضا القطاع البلدي جزء من برنامج التحول الوطني والمنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء.

من جهة أخرى، عبر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على زيارته لمقر الوزارة ، مشيداً بما لمسه من اهتمام سموه لكل ما من شأنه خدمة المشاريع التطويرية لأمانة المنطقة ولبلديات مدن ومحافظات ومراكز منطقة الحدود الشمالية.