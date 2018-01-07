” التواصل العدلي ” يعلن أبرز أسئلته خلال أسبوع

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، منذ قليل، أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال الأسبوع الماضي.

وجاء التساؤل حول شروط استخراج حصر ورثة أولى الأسئلة الواردة، حيث تمثلت الشروط في إحضار أصل شهادة الوفاة، وتعبئة نموذج الطلب، واثنين شهود واثنين مزكين لا يكونوا من الورثة.

وورد سؤال ينص على ما العمل حيال زوج لا ينفق على بيته، ليأتى الرد بإمكانية التقدم بطلب النفقة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية.

أما الإجابة عن متطلبات استخراج صك ولاية مالية للأرملة على أبنائها القصر، حيث يمكن التقدم بطلب الولاية إلى محكمة الأحوال الشخصية وإحضار صك حصر الإرث وشهود ومزكين وبطاقة العائلة.

وأوضح التواصل العدلي عدم وجود إصدار بدل مفقود في الوكالات، ويتطلب الأمر إصدار وكالة جديدة، مشيرة أن إبلاغ الجهات التي تم التوكيل فيها كافيا.