مسؤول يمني: مليشيا الحوثي تعتبر المواطنين دروعا بشرية

فهمي محمد(صدى):

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتبر المواطنين دروعاً بشرية لهم، مؤكدأ أن كل هدفهم هو الاستيلاء على السلطة ولو على حساب المواطنين.

وأكد ” عبدالحفيظ ” في تصريحات صحفية، أن المليشيا الإرهابية لا يهمها القوانين أو الأعراق أو الدين، كما تهمها السلطة والبقاء فيها.

وأشار إلى أن حملة التجنيد الإجباري لطلاب المدارس التي أطلقتها تعد جريمة إنسانية غير عادية، داعياً الجهات الدولية المعنية بقضايا الطفل إلى التصدي لجرائم تلك المليشيات.

وطالب مجلس الأمن، أن يتخذ قراراً قوياً لإنهاء انتهاكات المليشيات.

يذكؤ أن المليشيا الإرهابية، قد أطلقت من قبل، حملة تجنيد لطلاب المدارس والموظفين فب مديريات العاصمة اليمنية صنعاء.