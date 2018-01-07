بالصور.. أمير عسير يدشن منظومة مشروعات الوجيد لمياه الشرب

أبها(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن مشروعات المياه بمنطقة عسير تعدّ من المشروعات العملاقة على مستوى المملكة , مشيراً سموه إلى أن هذه المشروعات والتي تأتي ضمن برامج التحول الوطني 2020م , ستسهم في مرحلة التحول الوطني الشاملة التي تعيشها المملكة, داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق الرؤية الوطنية لنواكب التطور السريع في هذه المرحلة.

ورفع سمو أمير منطقة عسير باسمه واسم أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود حثيثة لخدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم في فندق قصر أبها، مشروع تكوين الوجيد الذي ينقل المياه من أطراف الربع الخالي إلى محافظتي بيشة وتثليث , بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

وفور وصول سموه مقر الحفل المعد بهذه المناسبة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أوضح خلالها أن تدشين ووضع حجر الأساس لمشروعات تكوين الوجيد الذي ينقل المياه من أطراف الربع الخالي إلى محافظتي بيشة وتثليث يأتي محققاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020, وامتداداً لما تحظى به منطقة عسير كغيرها من مناطق المملكة من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين, حيث سيتم وضع حجر الأساس لـ 20 مشروعاً بتكلفة بلغت 780 مليون ريال, وذلك لتأمين مياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي وتعزيز مصادر المياه الجوفية وزيادة سعة الخزن الاستراتيجي للمياه.

وأكد المهندس الفضلي أنه سيتم تدشين منظومة مشروعات الوجيد لجلب المياه من متكون حوض الوجيد بالربع الخالي لتغذية محافظتي بيشة وتثليث والتي بلغت إجمالي تكلفتها مليار و 400 مليون ريال, وتجاوزت أطوال هذه الخطوط الـ 355 كيلومترا, مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من أهم وأكبر المشروعات لتأمين مياه الشرب على مستوى المملكة.

وبيّن أن الوزارة سعت في إطار جهودها لتأمين مياه الشرب لمختلف محافظات ومراكز المنطقة إلى تعزيز مصادر المياه المحلاة, حيث تم الانتهاء مؤخراً من مشروع الخزانات الاستراتيجية بمدينة أبها بسعة 240 ألف متر مكعب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 123 مليون ريال, كما يجري العمل للانتهاء من المشروعات التي تحت التنفيذ حاليا لمحطات التنقية على سدود ترجس وتندحة وتبالة, إضافة إلى توقيع عقد تنفيذ أنظمة نقل المياه المحلاة بمحطات تحلية المياه بالشقيق ( المرحلة الثالثة ), والذي سيدخل في الخدمة بإذن الله في الربع الأول من عام 2021م, بتكلفة إجمالية تقدر بأربع مليارات ريال.

وأضاف الفضلي أن الوزارة تواصل في خططها الاستراتيجية إلى المضي قدماً للارتقاء بجودة خدماتها لتحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030, وتعظيم الاستفادة من كمية المياه المعالجة واستخدامها الاستخدام الأمثل للأغراض الصناعية والزراعية.

عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة عسير منظومة مشروعات الوجيد لمياه الشرب المنقاة بمنطقة عسير ، ثم شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا عن المشروع.

بعد ذلك وضع سموه حجر الأساس لمشروعات برنامج التحول الوطني٢٠٢٠م ، والبالغ عددها 15مشروعاً.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز منسوبي قطاع المياه بالمنطقة.