بعد الترويج للأكاذيب حول المملكة.. الهيل لـ ” الحمدين ” : لاسيادة ولا أخلاق

طلال الضوي(صدى):

علق المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأحد، على حديث صحيفة مدل ايست أي التابعة بتنظيم الحمدين حول تلقي المملكة أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقاطعة قطر.

وأكد ” الهيل ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الصحيفة تروج للأكاذيب والإشاعات لخدمة مصلحة إرهاب تميم بن حمد واتباعه.

وأوضح أن قيادة المملكة لا يمكن مقارنتها بتميم بن حمد، مؤكدًا أن المملكة تملك قرارها وإرادتها ولا تنتظر موافقة أحد فيما يخص أمنها القومي، مؤكدًا أن شتان ما بين قيادة المملكة والنظام القطري.

وقال ” الهيل ” : ” تروج صحيفة مدل ايست اي التابعة للحمدين أن ترمب أعطى الضوء الأخضر للسعودية لمقاطعة قطر، أولا من يحكم السعودية ليس كمن يحكم قطر ويملكون قرارهم وإرادتهم والسعودية لاتنتظر موافقة أي أحد فيما يخص أمنها القومي، أما انتم يا أزلام عزمي لاسيادة ولا أخلاق وسلمتم الدولة للفرس والترك “.