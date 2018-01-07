إنقاذ حياة مواطنة ” حامل ” بتركيب جهاز قلب ورئة صناعية بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب في الدمام التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في إنقاذ حياة مواطنتين اثنتين خلال أقل من أسبوع, إحداهن بعد أن وضعت مولودها بولادة قيصرية, والأخرى حامل في الشهر الخامس، حيث تم تركيب جهاز قلب ورئة صناعية.

وأوضحت “الصحة في الشرقية” أن مركز البابطين لطب وجراحة القلب استقبل مواطنة في العقد الرابع من عمرها (حامل في الشهر الخامس)، تم تحويلها من مستشفى مليجة وتعاني من فشل شديد في التنفس وعلى جهاز التنفس الصناعي بحالة حرجة , وبعد الكشف تبين أنها بحاجة لتركيب جهاز القلب والرئة الصناعية الداعم, حيث تم استدعاء فريق القلب الداعم المتحرك لتركيب جهاز الرئة الصناعية مما أدى لاستقرار الحالة بعد تركيب الجهاز، فيما قام أطباء النساء والولادة بالاطمئنان على حالة الجنين التي استقرت بعد تركيب الجهاز، وبعد عودة الرئة لوضعها الطبيعي تم إزالة جهاز القلب والرئة الصناعية الأسبوع الماضي، وهي الآن بحالة مستقرة مع جنينها وتتماثل للشفاء ولله الحمد.

وبينت صحة الشرقية أن الإنجاز الآخر للمركز تمثل في نجاح الأطباء في المركز بتركيب جهاز القلب والرئة الصناعية الداعمة لمواطنة في العقد الثالث من عمرها خضعت لعملية ولادة قيصرية في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام , وقد تعرضت بعدها لهبوط شديد في ضغط الدم وقصور شديد في الدورة الدموية واحتقان شديد في الرئتين وضعف في عضلة القلب، وأدخلت المريضة العناية المركزة وتم وضعها تحت التنفس الصناعي وإعطائها الأدوية الداعمة لعضلة القلب من قبل الفريق الطبي بـ “ولادة الدمام”، وكانت كفاءة عضلة البطين الأيسر 10% وقام فريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بالتواصل مع الفريق الطبي بمركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام وكذلك بقسم العناية المركزة بمجمع الدمام الطبي لنقل المريضة على وجه السرعة لتركيب جهاز القلب والرئة الصناعية الداعمة، حيث تم تركيب جهاز القلب والرئة الصناعية الداعمة من قبل الفريق الطبي بمركز سعود البابطين للقلب، وتم نقلها إلى قسم العناية المركزة بمركز البابطين للقلب .

وبعد مرور 6 أيام من اعتماد المريضة على جهاز القلب والرئة الصناعية الداعمة تحسنت كفاءة القلب من 10% إلى 60% وتم عمل الاختبارات الازمة لتقييم وضع القلب ولوحظ تحسن كبير في كفاءة عضلة القلب وتم إزالة جهاز القلب الصناعي جراحياً وإصلاح شريان الفخذ الأيسر بنجاح وتم فصل المريضة عن جهاز التنفس الصناعي ونقلها إلى قسم التنويم وتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.