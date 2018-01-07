البعيجان يؤم المصلين في محراب رسول الله بالروضة الشريفة

نايف السالم(صدى):

قام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، بإمامة المصلين اليوم الأحد في صلاة الظهر في محراب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

ويأتي ذلك بعد أن تقرر الصلاة في محراب الروضة الشريفة للفروض اليومية والجُمع ؛ بهدف إفساح المجال بعد صلاة الفريضة للراغبين في السلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عنهما – بالدخول من باب السلام مرورا بالمواجهة الشريفة ثم الخروج من باب البقيع .

يذكر أن هذا الأمر يأتي في إطار تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – للتيسير والتسهيل على زائري المسجد النبوي الشريف وتوفير أفضل الخدمات لهم.