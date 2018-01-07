البعيجان يؤم المصلين في محراب رسول الله بالروضة الشريفة
قام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، بإمامة المصلين اليوم الأحد في صلاة الظهر في محراب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
ويأتي ذلك بعد أن تقرر الصلاة في محراب الروضة الشريفة للفروض اليومية والجُمع ؛ بهدف إفساح المجال بعد صلاة الفريضة للراغبين في السلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عنهما – بالدخول من باب السلام مرورا بالمواجهة الشريفة ثم الخروج من باب البقيع .
يذكر أن هذا الأمر يأتي في إطار تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – للتيسير والتسهيل على زائري المسجد النبوي الشريف وتوفير أفضل الخدمات لهم.
مغرد[ عدد التعليقات: 1208 ] نشر منذ 57 دقيقة
ياليت من صلى معا كم فيها
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم