4 أمور نسائية غريبة يعشقها الرجل دون علمها

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية بالعلاقات الأجتماعية ، أن معظم الرجال يجمعون على عددٍ من المواصفات الجسدية والشخصية التي تجذبهم نحو المرأة، ففيما يتعلق بالشكل، غالباً ما يميل الرجل الى الملامح الناعمة ومنحنيات الجسم البارزة. أما بالنسبة للطباع، فيختار إجمالاً صاحبة الشخصية القوية، الذكية، والحنونة.

لكن، من دون الاعتراف، ينجذب الرجل الى أمور غريبة في شكل المرأة تدفعه للتقرب منها والفوز بحبها. وأهمها:

النظارات الطبية:

تعتبر النظارات الطبية عاملاً جاذباً للرجل، فهي توحي بالذكاء وتعطي المرأة طابعاً من الغموض وهذا ما يعشقه الشريك. كما أنها أنيقة على الوجه مهما تغيّر شكلها.

المظهر المبعثر:

يحب الرجل رؤية المرأة في جميع حالاتها! وبما أنها تتسلح بالاناقة والانوثة والمكياج عندما تلقاه أو في حضوره، يتشوّق لمشاهدتها على الطبيعية أي من دون المكياج وتصفيف الشعر وغيرها. ويعشق أن يرى شكلها المبعثر وحالتها المزرية بين الحين والآخر.

الخوف:

إن الرجل الذكيّ هو من يفتخر بقوّة زوجته وصلابتها وعزمها. لكن هذا لا يلغي انجذاب الرجل للمرأة لدى شعورها بالخوف، خصوصاً أن موقفاً كهذا يعزز رجوليته وقدرته على حمايتها، مما يزيد من مشاعره نحوها.

التفاصيل

يستمتع الرجل بقضاء بعض الوقت في تأمل زوجته أثناء اعتنائها بنفسها وقيامها بتفاصيل تجميلية بسيطة، كأن تسرّح شعرها، أو ترتدي أقراط أذنها، أو تطبّق أحمر شفاهها.