عمادة القبول بجامعة أم القرى تستحدث شاشة بنظام الأوراكل لطلبات التسجيل

نايف السالم(صدى):

بحث عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني اليوم, مع عميد كلية العلوم الاجتماعية الدكتور محمد بن أحمد باصقر العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات تسجيل المواد للفصل الدراسي الثاني وعمليات الحذف والإضافة وما يخص الشؤون الأكاديمية.

وأوضح الدكتور الصمداني أنه تم استحداث شاشة جديدة بنظام الأوراكل ” طلبات التسجيل، الحذف، تغيير الشعبة ” بحيث تتم الموافقة بواسطة رئيس القسم بعد أن يقدم الطالب طلبه إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة القسم, لافتاً إلى أن طلبات الاعتذار والتأجيل متاحة أيضاً إلكترونياً تسهيلاً للطلبة دون الحاجة لمراجعة العمادة, مؤكداً أن العمادة تسعى إلى التحول الإلكتروني في جميع خدماتها المقدمة للطلبة.