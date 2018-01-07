الأمير سعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لصحة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، على التقرير السنوي لصحة الشرقية للعام 1438هـ 2017م، قدمه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صالح السلوك ، بحضور عدد من منسوبي الشئون الصحية بالمنطقة.

وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء، لمنسوبي صحة الشرقية تحقيقهم المركز الأول في برنامج أداء الصحة، مشيداً بما يبذله منسوبو الصحة من جهود في سبيل تحسين أداء المرافق الصحية في المنطقة الشرقية، وتطوير الأداء الصحي وفق أفضل المعايير العالمية، مشدداً على ضرورة تطوير الكوادر الوطنية في شتى المجالات، لتسهم بشكلٍ فعال في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، مؤكداً سموه أهمية الاستمرارية في تحسين الأداء، والحرص على رضا المستفيدين،

والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لخدمة ورضا المستفيدين، والتكامل والتنسيق مع مختلف المرافق لتقديم أفضل الخدمات، متمنياً لمنسوبي صحة الشرقية التوفيق .

من جانبه قدم الدكتور السلوك، باسمه واسم منسوبي صحة الشرقية الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على الدعم الذي يقدمه سموه للقطاع الصحي ليقوم بواجبه على أكمل وجه، مؤكداً أن حرص سموه ومتابعته الدائمة، كانت خلف المنجزات التي تحققت ولله الحمد، إذ تم تتويج ” صحة الشرقية ” بالمركز الأول ضمن 70 مستشفى تنافست في تنفيذ 420 مشروعاً تحسينياً في أقسام المستشفى، ورفعت كفاءة الاستخدام من 46% إلى 81% .