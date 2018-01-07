” أمن طرق الشرقية ” يباشر طريق الجشة العقير

خالد الضبيبي(صدى):

باشرت القوات الخاصة لأمن الطرق بالشرقية مهامها على طريق الجشة العقير، بمحافظة الأحساء، لتقديم كافة الخدمات الأمنية والانسانية لعابري الطريق.

وأكد العقيد سامي بن محمد الشويرخ مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام أنه قامت القوات الخاصة لأمن الطرق بتغطية طريق الجشة العقير بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

وأضاف، تم دعم الطريق بالأعداد اللازمة من القوى البشرية والآليات والتجهيزات التقنية بهدف التوسع في نطاق التغطية الأمنية والإشراف الميداني.

واستكمل، بدأ العمل فعلياً اعتبارا من اليوم، لتقديم كافة الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية لسالكي الطريق.

وتكمن أهمية هذا الطريق بوجود كثافة مرورية وخاصة في الإجازات الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع ويرتاده القادمون من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشكل ملحوظ.