بالصور.. انطلاق ” السير الطويل ” في كلية الملك فهد الأمنية

نايف السالم(صدى):

دشنت كلية الملك فهد الأمنية المشروع السنوي للسير الطويل بمرحلته الأولى للعام الدراسي الحالي 1439هـ، خارج حرم الكلية.

وشهد المشروع مشاركة مدير عام الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي, وأركانات الكلية، وبمشاركة ضباط وأفراد الكلية وطلاب الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين رقم (47) وطلبة البرنامج الاكاديمي الأمني، ودورة القتال المتلاحم، ودورة مكافحة الإرهاب، ودورة الدبلوم الأمني، وطلبة دورة مركز العمليات الأمنية الموحد.

وبدأت انطلاقة المسير فجراً لمسافة 18 كم, حيث أبدى جميع المشاركين النشاط والجدية واللياقة البدنية المرتفعة في المشروع الذي اعتادت الكلية على إقامته على فترات مختلفة خلال العام للوقوف على مستوى اللياقة البدنية لدى المنسوبين .

وتهدف إقامة مثل هذه المشاريع إلى تعزيز الثقة بالنفس و رفع المستوى التدريبي واللياقي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة وتعويدهم على تحمل المشاق وطوارئ العمل.