” نور التميمي ” تكشف يوم ” عهد ” بالمعتقل.. والأم الأسيرة تبعث رسالة إلى عائلتهما

القدس المحتلة(صدى):

بالرغم من سنها الصغير أمام الصمود في وجه أي ضغوط قد تحدث لها، إلا أن ” عهد التميمي ” صاحبة الـ16 ربيعاً لم ترضخ أو تستجيب لأسئلة محققي الاحتلال، الذين لم يسمحوا لها بالنوم طوال 30 ساعة.

ضربت عهد مثلًا في الصمود يكتب في تاريخ صمود أطفال الشعب الفلسطيني، الذين يواجهون الاحتلال بكل ما لديهم من قوة، حيث أكدت الفتاة لأببيها خلال محكمتها الأسبوع الماضي، أن أحد المحققين صرخ في وجهها بالنهاية عندما لم يجد حق أو باطل، حينها علمت أنها انتصرت عليه.

وتمر الأيام داخل المعتقل، على الفتاة الفلسطينية الصامدة، واحداً تلو الآخر، تقرأ وتمارس الرياضة وتذاكر دروسها استعداداً لاختبارات الثانوية العامة لهذا العام في حال إطلاق سراحها.

هذا ما أكدته نور التميمي ” 20 عاماً “، ابنة عمها، التي اعتقلت معها وأطلق سراحها مساء الخميس الماضي بكفالة مالية إلى حين المحاكمة.

وأشارت ” نور “، إلى أنها كانت تلتقي عهد، في الفسحة اليومية المشتركة لجميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهم 32 أسيرة في معتقل ” هشارون “.

وأوضحت ” نور “، أنه في هذا الوقت كن يمارسن الرياضة ويتمشين ويتحدثن ويتلقين دروساً مختلفة، مؤكدة وجود عدد من الأسيرات المتعلمات اللئي يواصلن تدرسي الأسيرات الصغيرات، كعضو المجلس التشريعي خالدة جرار التي تعلم اللغة الإنجليزية.

وكانت ” عهد ” قد اعتقلت الشهر الماضي بعد انتشار فيديو لها وهي تركل وتصفع جنديين اقتحما ساحة بيتها، وبعد ساعات اعتقلت نور، وأم عهد ” ناريمان ” بتهمة التحريض، أما تهمة عهد هي الاعتداء على الجنود ورشق الحجارة والتحريض.

في هذا الإطار، أرسلت ناريمان التميمي والدة الطفلة الأسيرة، رسالة لزوجها وأبنائها وأفراد عائلتها من داخل سجون الاحتلال، مطمأنة إياهم على أوضاعهم وطالبت أبنائها باستذكار دروسهم، وان يكونوا ” صامدون دوما “.

وذكرت في الرسالة، أن ابنتها سجلت للدراسة وأنها ستدرس هي الأخرى بعد أن تسجل بشهر مارس، وطالبت زوجها بإنهاء إجراءات دراستهم بالصليب الأحمر.

من جانبه، أصدر سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب، تكليفًا لنقيب المحامين بفلسطين، وأعضاء مجلس نقابة فلسطين بتشكيل هيئة دفاع خاصة لـ ” عهد التميمي ” ، باسم اتحاد المحامين العرب.

وأكد “عاشور” عدم توجه المحامين العرب، أعضاء الاتحاد، للأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن الحصول على تأشيرة دخول من هذا الكيان الغاصب قد يعني اعترافا بشرعيته وقوانينه الجائرة.

أصبحت قضية ” عهد التميمي ” قضية رأي عام محلي ودولي، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في نيويورك للمطالبة بالإفراج عنها وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالافراج الفوري عن التميمي.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم، ششابين من القدس بتهمة خط عبارات على جدار موقع للبناء فيا لمدينة تدعو إلى إطلاق سراح الفتاة.