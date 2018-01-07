الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة

خالد الضبيبي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عامر المطيري، ومنسوبي الإدارة.

واطلع سموه على المشروعات التي نفذتها الإدارة العامة لخدمات المياه خلال العام المنصرم، والمشروعات المقرة للعام المالي الحالي، مؤكداً سموه أن رضا المواطنين والمقيمين عن المشروعات المنفذة، هو معيار نجاح هذه المشروعات.

ونوه سموه بما تحظى به المشروعات التطويرية في قطاع المياه من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مشدداً على ضرورة العمل على إنجاز المشروعات وفق الخطط الزمنية المعتمدة لها، وحسب المواصفات، والمتابعة المستمرة لمشروعات الصرف الصحي في عدد من المواقع، ومنها ضاحية الملك فهد بالدمام، وحي الفرسان، وربط مخططات مشروع وزارة الإسكان الشمالي والجنوبي بشبكات المشروع، وكذلك المشروعات الأخرى المعتمدة ضمن موازنة العام المالي الحالي، متمنياً سموه لمنسوبي الإدارة التوفيق في عملهم.

من جهته رفع المهندس المطيري باسمه وباسم منسوبي المديرية الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، على الدعم المستمر وغير المحدود من سموه، ومتابعته الدائمة لمشروعات المديرية، وحرص سموه على مشروعات المياه في المنطقة، وتوجيهاته الكريمة دائماً بالاهتمام بالمواطن والمقيم، وتنفيذ المشروعات على الوجه الأكمل، ومنها مشروع ضاحية الملك فهد والأحياء المجاورة، ومشروع أحياء العزيزية بالخبر.