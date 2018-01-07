الربيعة: عملية فصل التوأم الفلسطيني تسير بنجاح

عادل الحربي(صدى):

اطمأن ” معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي “فرح وحنين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, على الوضع العام للتوأم, مؤكداً أن الوضع مستقر جداً والعملية تسير على ما يرام في مرحلتها السادسة، وهي فصل الجهاز البولي وفصل جدار الحوض, التي تستغرق 3 ساعات .

وأكد معاليه أن الطفلة فرح هي توأم طفيلي ولا تمتلك مقومات الحياة، ومن المتوقع أن تفقد، ويعود سبب ذلك أنها لا تمتلك قلب أو رئتين ولا مخ.

وقال “إن العملية تسير كما خطط لها بنجاح، وإن شاء الله ستسجل المملكة النجاح الـ45 لعمليات فصل التوائم, مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – دائماً ما تضرب أمثلة يحتذى بها في العمل الإنساني .

وأوضح معاليه أن هذه العملية بتوجيه من سمو ولي العهد، وهذا تأكيد على أن المملكة تقف دائماً لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق .

يذكر أن عملية فصل التوأم السياميين الفلسطيني “فرح وحنين” كانت قد بدأت صباح اليوم في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.