” الصحة ” توضح ما تتحمله المملكة عن المواطن في القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، بيان يفيد تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية بدلا من المواطنين المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.

وتشمل قيمة الضريبة البالغة 5%، كامل الخدمات الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها من شركة التأمين.

وأشارت الوزارة إلى عدم تحمل المواطن أي مبالغ ضريبية، إلا أن يتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بكيفية سداد المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص.