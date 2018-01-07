بالفيديو .. للمرة الثانية ” ماتويدي ” يتعرض لهتافات عنصرية من الجماهير الإيطالية

ماجد محمد(صدى):

تعرض بليز ماتويدي، لاعب خط وسط يوفنتوس، أمس السبت، للعنصرية مجددا في الملاعب الإيطالية، خلال مباراة الفريق أمام كالياري.

وقال ماتويدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك: ” أشكركم على جميع رسائلكم، واجهت سلوكًا عنصريًا خلال مباراة كالياري، بعض الضعفاء يحاولون التأثير عليك بتلك الكراهية “.

وأضاف: ” لن أقابل ذلك بالمثل، لكن أشعر بالأسف تجاههم، ولهذا النموذج السيئ الذي يمثلونه، كرة القدم تعزز من قيم المساواة، العاطفة والإلهام، وأنا هنا من أجل ذلك، السلام “.

يذكر أن بليز ماتويدي، تعرض من قبل للعنصرية من قبل جماهير نادي هيلاس فيرونا، وعقب فيرونا بغرامة 20 ألف يورو، وإغلاق الجزء الجنوبي من مدرجات ملعبه “ مانويل أنطونيو بينتغودي.