اتفاقية خدمات الربط الإلكتروني بين ” العدل ” و ” البريد “

علي القحطاني(صدى):

عقدت وزارة العدل، ومؤسسة البريد السعودي، اتفاقية خدمات الربط الإلكتروني وتسليم البلاغات القضائية؛ لتبليغ المتقاضين بمواعيد الجلسات من خلال العنوان الوطني المسجل في مؤسسة البريد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع تويتر، شرح آلية العمل بمقتضى الربط آليا بين الوزارة والبريد.

وأكدت أنه خلال اعتماد صحيفة الدعوى، يتم البحث إلكترونيا عن طريق نظام خاص بين الوزارة والبريد عن عنوان المدعي عليه.

وأوضحت في حال دفع اعتماد الدعوى تصل رسالة للمدعي بسداد 20 ريالا للبريد مقابل الخدمة.