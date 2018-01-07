بالصور .. محافظ المجاردة يستقبل جثمان الشهيد ” السفياني “

أبها(صدى):

استقبل الأستاذ يحي بن عبد الرحمن آل حموض محافظ المجاردة، جثمان الشهيد عبدالله بن جراد الشهري، وأيضا مدراء الجهات الأمنية والدوائر الحكومية بالمحافظة، ومسؤول ملف الشهداء بمحافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير الأستاذ على حنفان العمري، وشيخ قبيلة ال مجائش بسفيان الشيخ أحد الشهري، والشيخ شاكر عبدالله عوشان، ووالد الشهيد جراد محمد الشهري، وأسرته وجموع من المواطنين، والمسؤولين بالمحافظة.

واستشهد الجندي الشهري في ميدان الشرف والبطولة على الحد الجنوبي ، وتقدم محافظ المجاردة الصلاة على الشهيد وتم تشييع الجثمان ودفنه في قرية سفيان.

وقدم المحافظ التعازي لذوي الشهيد ، سائل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء.