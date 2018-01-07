عناصر ” الباسيج ” تحرق هوياتها العسكرية وتعلن الانشقاق عن الملالي

طهران(صدى):

أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إقدام عناصر في الباسيج على إحراق هوياتهم العسكرية، معلنين نحيازهم على مظاهرات الشعب في جميع أنحاء إيران.

ونشر موقع المجلس على ” اليوتيوب ” تسجيلات مسصورة أثناء إحراق القوات لهوياتهم العسكرية في مبادرة منهم للانشقاق عن النظام القمعي.

يواصل الإيرانيون مظاهراتهم ضد نظام ” الملالي ” في يومهم الحادي عشر على التوالي في مدن متفرقة بإيران.

يُذكر أن ” الباسيج ” تعد أدارة عسكرية لحماية مصالح النظام السياسي داخليًا وخارجيًا، فهي ميلشيا عقائدية مسلحة إيرانية تضم ملايين المتطوعين وممولة بشكل مباشر من نظام الملالي، وتعتبر من الكيانات الأكثر تأثيرًا في الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية في إيران.

