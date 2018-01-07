الرئيس اليمني يؤكد أن ساعة النصر لتطهير بلاده من دنس المليشيا المارقة حانت

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن ساعة النصر حانت لتطهير بلاده من دنس المليشيا المارقة الموالية لإيران.

وشدد خلال لقائه محافظ تعز الجديد أمين أحمد محمود عقب أدائه اليمين الدستورية بمدينة الرياض على أهمية تحديد الرؤى وتوحيد الصف لاختزال الوقت في تحقيق الانتصارات والغايات المرجوة التي يتطلع إليها الشعب اليمني.

وأشار الرئيس هادي – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إلى ضرورة توحيد العمل والجهود المجتمعية بالمحافظة لتتمكن من تجاوز المعاناة التي تواجهها المدينة منذ سنوات مضت لصمودها ومواقفها المشرفة في مواجهة قوى التمرد والطغيان من المليشيا الحوثية الانقلابية.