بالصور.. بلدية أجياد تزيل الحواجز الحديدية العشوائية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية أجياد الفرعية التابعة للعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، من إزالة عددا من الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الإسمنتية العشوائية، من أمام المنازل داخل الأحياء.

وقال رئيس بلدية أجياد، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن البلدية تنفذ حملاتها باستمرار في إطار خطة الأمانة الهادفة إلى تكثيف الحملات التفتيشية بالميادين والطرق والأماكن العامة.

وحذر الزايدي من استغلال الأماكن العامة بشكل عشوائي غير منظم، وشدد على ضرورة الالتزام بالنظام.