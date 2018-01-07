أكثر من نصف مليون مشجع بدوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

شهد دوري المحترفين حضورا جماهيريا كبيرا لهذا الموسم، حيث بلغ عدد الجماهير أكثر من نصف مليون مشجع، بمعدل 4709 مشجع لكل مباراة.

وكانت الجولة الرابعة هي أكثر الجولات حضورا، حيث بلغ عدد الجماهير 66.932 مشجعا، تليها الجولة السابعة بحضور 56.556 مشجع.

وجاءت الجولة الثالثة أخر الجولات حضورا من قبل المشجعين بحضور 19.341 مشجع.

وشهد نادي الاتحاد أكثر إقبال جماهيري على أرضه، بحضور 109.584 مشجعا، وكانت أكثر المباريات حضورا هي مباراة الاتحاد ونظيره الهلال، بحضور 35.389 مشجعا.