المؤتمر الشعبي: لاعلاقة للحزب بأي اجتماع في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أكد مصدر مسئول في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي، اليوم الأحد، عدم وجود أي علاقة لقيادة الحزب بالترتيبات والاجتماعات التي تعقدها جماعة الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء.

ونفى المصدر علاقة المؤتمر بالاجتماع الذي يتم عقده في صنعاء، قائلًا ” أي اجتماع في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر “.

وكانت تداولت بعض الأنباء انعقاد أول اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح علي يد الحوثيين، بالإضافة إلى ااجتماع لقوات الحوثي لمناقشة وضع الحزب خلال الفترة المقبلة.