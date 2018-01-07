بالفيديو.. لفتة حنو لأب يحتضن إبنه ليحميه من البرد

عادل الحربي(صدى):

بادر أب بموقف إنساني تجاه إبنه، في أجواء الطقس الباردة التي تضرب البلاد، أثناء وجودهم في استاد نادي الباطن الذي ضم شهد مواجهة الفيحاء، والقيصومة، أمس.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأب وهو يقوم بتدفئة ابنه، ويحتضنه ليحميه من موجة البرد القارسة.

ويظهر في الفيديو الطفل وهو يطلب من والده أن يدفيه، كون درجات الحرارة منخفضة، فما كان من الأب إلا أن احتضن طفله تحت جناح مشلحه، ثم شاح بعينيه ليتابع مجريات المباراة.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الفيحاء على القيصومة 3-2 وتأهله لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.