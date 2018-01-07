مع استمرار التظاهرات.. نظام الملالي يواصل قمع متظاهريه بمساعدة الجزيرة

طهران(صدى):

زعم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد، السيطرة على ثورة الشعب الإيراني، وانتهاء الاحتجاجات.

وقال الحرس الثوري، إن انتفاضة الشعب مثارة من قبل الأعداء الأجانب، والقوى الخارجية التي دبرت للتظاهرات.

وبالتزامن مع إعلان الحرس الثوري انهاء الاحتجاجات، أشار ناشطون إلى وقوع اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريقَهم بالقوةِ في تبريز وخرم أباد واصفهان و قائم شهر و أراك.

وبطبيعة الحال انضمت منصة الجزيرة القطرية إلى حليفتها الأولى إيران؛ للتأكيد على انهاء الاحتجاجات، واصفة ثورة الشعب بالفتنة؛ لمساندة نظام الملالي في إرسال صورة غير حقيقية عن ما يدور على الأراضي الإيرانية.