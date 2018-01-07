أمانة المدينة ترفع 300 ألف طن مخلفات بالربع الأول للعام الجاري

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة من رفع أكثر من 300 ألف طن من المخلفات خلال بلديات قباء، العوالي، البيداء، العقيق، أحد، العيون، الحرم، العاقول، ابيار، الماشي، الفريش، المليليح، التيمة، المندسة، الصويدرة وتم ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، استقبال المردم العام 363910 طن من المخلفات الصلبة تنوعت بين مخلفات منزلية بلغت كميتها 137,371 طن، ونفايات ذات أحجام كبيرة بلغت 46648 طن ، والأشجار 1336 طن.

وأكد أنه يتم التخلص منها بطريقة آمنة بهدف الحفاظ على معدلات الإصحاح البيئي ولتحقيق مبدأ التنمية المستدامة.

وأشار وكيل أمين منطقة المدينة للخدمات الأستاذ رمضان بن محمد الزهراني أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات والإدارة العامة للنظافة تقوم بتنظيم حملات توعية وإرشادية للمواطنين لدعم المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من أجل تحقيق معدلات النظافة.