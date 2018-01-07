غرفة الأحساء تقرر صرف بدل غلاء المعيشة

عادل الحربي(صدى):

قرَرت غرفة الأحساء، اليوم الأحد، صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الغرفة خلال عام 2018، تماشياً مع الأوامر الملكية.

وقالت الغرفة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” غرفة الأحساء تقرر صرف بدل غلاء معيشة لموظفي الغرفة خلال العام ٢٠١٨ تمشيا مع الأوامر الملكية الكريمة وتثمن الغرفة لفتة القيادة تجاه المواطنين والعاملين في القطاع الخاص “.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، مرسوماً ملكياً أمر فيه صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال (267 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة.