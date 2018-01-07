10 مليون سيارة مبيعات ” فولكسفاجن ” لعام 2017

برلين(صدى):

أشارت تقارير داخل شركة فولكسفاجن الألمانية أن مبيعاتها بلغت 10.7 مليون سيارة في عام 2017، مما يدل على استمرار تفوقها على شركة تويوتا المنافسة .

وساعد ارتفاع مبيعات الشركة على تجاوز العائدات 220 مليار يورو (264.62) لأول مرة بعد الرقم القياسي في عام 2016 والذي قد بلغ 217 مليار يورو.

ورفض المتحدث باسم فولكسفاجن التعليق على التقرير ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها في 2017 في 17 يناير كانون الثاني وستنشر النتائج المالية الأساسية في أواخر فبراير.

يذكر أن شركة فولكسفاجن أسسها الحزب العمالي الألماني عام 1937 ومقرها فولفسبورغ بألمانيا ، كما أنها من أكثر شركات السيارات الأكثر مبيعا .