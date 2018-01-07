وزير الداخلية يلتقي رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في الكويت اليوم، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

كما التقى سمّوه اليوم معالي الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وجرى خلال اللقاءين بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءين معالي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، والوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.