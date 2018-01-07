فتاة تتزوج من لعبة فيديو أدمنت التواصل معها

واشنطن(صدى):

في واقعة شاذة من أنواع الحب الغريب ، قررت طالبة أمريكية تٌدعى ” نورول موهاجين ، 20 عاماً ” ، الزواج من لعبة فيديو بعد أن أدمنت التواصل معها ، لتتعامل معها وكأنها محبوبها الذي لا تتمكَّن من الابتعاد عنه.

وخططت نورول ، للزواج من لعبة الفيديو ” تيترس ” ، بعد سقوطها في حبها، وإنهاء علاقتها مع الآلة الحاسبة ” بيير ” التي انتهت بصدمة عاطفية عندما فقدتها!

وأفادت وسائل إعلام أمريكية ، أن الطالبة، التي تحب أن تُعرف باسم ” فراكتال تتريس هوراكان ” ، تنجذب إلى الآلات الإلكترونية عاطفياً، بما في ذلك الآلات الحاسبة، وأجهزة الآيبود!

وبدأت الفتاة علاقتها مع لعبة ألغاز الفيديو ” تيترس ” في أيلول 2016، وعلى حد قولها، فإنها تقضي أكثر من 12 ساعة في اللعب على المواقع، وأضافت: ” أعتقد أن تتريس جميل جداً. إنه كامل ويحفز العقل “.