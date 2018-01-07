مقيم هندي يطلق زوجته بالثلاث عبر الـ SMS

أماني الغامدي(صدى):

أقدم مقيم هندي في المملكة على طلاق زوجته الهندية بالثلاث، من خلال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول يبلغها فيها قرار انفصالهما.

وعبث الزوج الذي يعمل في المملكة في الوقت الحالي رسالة الطلاق لزوجته التي تعيش في موطنه الهند عبر الـ SMS، مؤكدًا على استحالة العشرة بينهما بالرغم من البلاد الفاصلة بينهما.

وأكدت الزوجة أن والدها قدم شكوى ضد أهل الزوج بعد ان تعرضت للعديد من المضايقات مننهم وقاموا بطردها من البيت وهي حاضنة لطفل من الزوج.

ومن جانبها تسعى المنظمات الحقوقية في الهند إلى وضع تشريعات قانونية تحول دون الطلاق بالثلاث بأي وسيلة كانت سواء التحدث أو الكتابة أو الوسائل الإلكترونية، لافتين إلى أن هذه الجريمة تستحق عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.