فرحة ” النصر ” بدعم آل شيخ.. تتخللها عقبة الـ24 مليون ريال

ماجد محمد(صدى):

يواصل رئيس النصر المكلف سلمان المالك، إحداث تغييرات إيجابية لمصلحة النادي، حيث من المفترض إنهاء ملف اختيار أعضاء مجلس إدارته في الأيام القليلة المقبلة، كما أعلن عقد اجتماع مطول مع رئيس مجلس إدارة الهيئة لعامة للرياضة تركي آل الشيخ ، واطلاعه على احتياجات النصر، في وقت مواجهة النادي لعقبات عدة .

ودون سلمان عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أنه بعد اجتماع مطول مع تركي آل الشيخ، تم اطلاعه على احتياجات النصر، أبدى الأخير دعمه والهيئة بمهاجم على طراز عالي ولاعب آخر سيسعد جماهير العالمي ” ، مقدمًا الشكر له على تعاونه.

وتواجه إدارة النادي، حاليًا، عقبة تأمين المرتبات المتأخرة للاعبين السعوديين بواقع ستة أشهر، ونصفها للاعبين غير السعوديين، وتقدر بـ24 مليون ريال.