بالفيديو..اعتراض موكب بطريرك القدس من قبل فلسطينيين

القدس المحتلة(صدى):

احتج مسيحيون فلسطينيون، قرار الكنيسة ببيع أراضي لمجموعات يهودية، باعتراض طريق سيارة تنقل بطريرك القدس للروم الأرثوذكس أمس السبت أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة.

واعترض مئات الفلسطينيين موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث أثناء توجهه لكنيسة في بيت لحم؛ لحضور قداس عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وشملت الأراضي المقرر بيعها، عقارات وأملاكا في القدس الشرقية والغربية، إضافة لمدينتي يافا وقيسرية الساحليتين، وتم تحديد بعض المستثمرين اليهود والإسرائيليين كمشترين محتملين لتلك الأراضي والعقارات.