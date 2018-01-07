باريس هيلتون تعين حارس شخصي لخاتم خطوبتها

أماني الغامدي(صدى):

استعانت النجمة الأمريكية باريس هيلتون بحارس شخصي لحماية خاتم خطوبتها الذي تعدت قيمته 2 مليون دولار في كل الأوقات لحمايته من السرقة أو التلف .

ويتميز الخاتم (22 قيراط) بحجم كبير، وهو من الماس، ومن تصميم مصمم مجوهرات المشاهير مايكل غرين.

وقال مايكل غرين في تصريحات لصحف أمريكية ، ” هيلتون اتصلت بي وقالت لي إن الخاتم أعجبها كثيرا “، مضيفا أنها ” سعيدة جدا ومتحمسة “.

وكانت المغنية والممثلة الأميركية أعلنت قبل أيام خطوبتها من الممثل كريس زيلكا، حيث نشرت صورا على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، تظهر المفاجأة “الرومانسية” التي أعدها لها صديقها أثناء رحلة تزلج.