بالصور.. أمانة الطائف تتخلص من شحنة دجاج مخالفة

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الطائف، عن قيام الفرق المختصة بالتخلص الصحي الآمن من 2016 دجاجة كانت قادمة إلى المحافظة من المنطقة الوسطى في شاحنة نقل.

وشارك في عملية في عملية التخلص الآمن الدواجن المبردة المنقولة، وتطهير الموقع بالكامل، 16 عاملاً والعديد من المعدات والآليات ومشرفين ومراقبين.

من جانبه، أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، توجيهات بإجراء التقصي الوبائي في أسواق الطيور والمواقع المجاورة ومزارع الدواجن بالمحافظة، وسرعة التفاعل مع أي بلاغ حول هذا الأم.

يذكر أنه لم يتم تسجيل أي حالة لمرض انفلونزا الطيور بالطائف حتى الآن.

