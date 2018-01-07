” ترامب ” يعلن استعداده للتفاوض مع كوريا الشمالية.. والتناقض يسيطر على تصريحاته

واشنطن(صدى):

يطغى التناقض الشديد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد آخر تصريح له بشأن استعداده لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والذي يتناقض مع تصريحاته العدائية تجاه الزعيم الكوري.

وأكد ” ترامب ” أنه على استعداد تام لإجراء محادثة عبر الهاتف بزعيم كوريا الشمالية، ولكن يجب أن يتم وفقًا لشروط مسبقًا، معبرًا عن أمله بأن تنجح المحادثات المرتقبة بين الكوريتين في خفض التوتر بشبه الجزيرة الكورية.

وكان ترامب أصدر عدد من التصريحات العدائية المهاجمة لزعيم كوريا الشمالية على خلفية إجراء التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونج يانج خلال الأشهر الماضية، متعهدًا بالتدمير التام لكوريا الشمالية في حالة شنها هجومًا، فضلًا عن الألفاظ البذيئة له تجاه الزعيم الكوري.