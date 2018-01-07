سمو أمير مكة يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية

نايف السالم(صدى):

استقبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، الامير خالد الفيصل، اليوم الأحد، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، مؤكدأ أهمية توفير خدمات اتصالات متطورة للمواطنين والمقيمين تواكب ما يشهده العالم من تطور.

وأكد سمو أمير مكة المكرمة، على أهمية إحداث نقلة نوعية ترتقي بالخدمات الإلكترونية في مدن ومحافظات المنطقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية.

من جانبه، قدَم وزير الاتصالات شرحاً مفصلاً عن خطط الوزارة لنشر النطاق العريش اللاسلكي وإيصال الخدمة لاكثر من 2250 قرية وتجمع سكني وتغطية ما يزيد عن 100 ألف منزلاً بالمناطق غير المشمولة بالخدمة.

كما شرح وير الاتصالات خطة نشر خدامت النص العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 400 ألف منزل بمكة والوصول إلى تغطية ما يربو عن 850 ألف منزل بنهاية عام 2020م.

وتحدث الوزير عن سير العمل في المشروعات الحالية والتي تم إنجازها بنجاح بغرض إيصال الأليقا الضوئية للمدن لأكثر كم 40 ألف منزل في المنطقة.