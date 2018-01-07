رئيس الأركان: الأوامر الملكية تجسد حرص القيادة الرشيدة بكافة أطياف المجتمع

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان باسمه ونيابة عن منسوبي القوات المسلحة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد الحرص والاهتمام من القيادة الحكيمة أيدها الله بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وقال معاليه إن من نعم الله علينا أننا نستظل تحت قيادة رشيدة جعلت نصب عينيها الوطن والمواطن في تحقيق مسيرة الاستقرار والنماء باتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الإيجابية التي تؤكد اهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما لله.

مشيراً إلى إن القوات المسلحة تشهد دعماً ورعاية واهتمام من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله لرجال القوات المسلحة في تذليل كافة الصعوبات عنهم ودعمهم وتخفيف الأعباء عنهم وتلمس واستشعار حاجاتهم والوقوف إلى جانبهم في جميع متطلباتهم من خلال الاهتمام بالشهداء ومواساتهم في منازلهم وتلمس احتياجات ذويهم، وكذلك المصابين بزياراتهم في المستشفيات والوقوف على رعايتهم ورفع معنوياتهم.

وأضاف مما لا شك فيه أن ما تضمنته هذه الأوامر الملكية من صرف مكافأة مالية للجنود البواسل المشاركين في الصفوف الأمامية على الحد الجنوبي للمملكة، والعلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439هـ / 1440هـ)، وصرف بدل غلاء معيشية لجميع موظفي الدولة، والمتقاعدين، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص،

تسهم في رفع معنويات منسوبي القوات المسلحة وزيادة اصرارهم وعزيمتهم في الذود والدفاع عن الوطن وحماية مقدراته حيث شهدت هذه الأوامر الملكية تفاعل وبهجة وسرور تعكس أسمى صور التلاحم والوفاء بين القيادة والشعب لتقابل ذلك بالسمع والطاعة والولاء لهذه القيادة الحكيمة، سائلاً المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء إنه على ذلك لقدير.