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882 معلما في الاختبارات المهنية بتعليم خميس مشيط

882 معلما في الاختبارات المهنية بتعليم خميس مشيط
أبها(صدى):

أنهى 882 معلماً بمكتب التعليم في خميس مشيط التابع للإدارة العامة لتعليم عسير ، الاختبارات المهنية للمعلمين ، التي تأتي في إطار تطبيق مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي .

وأكد مدير المكتب سعيد آل سويد أهمية تأثير تلك الاختبارات على مؤشر الأداء المدرسي ، ودورها في تحسين كفاءة التعليم من خلال رصد الاحتياج للتنمية المهنية التخصصية ومساهمتها في رفع مستوى إلمام المعلم بمفردات ومهارات تخصصه وتمكنه منها، ومدارسته ومراجعته لها باستمرار ، لضمان فاعلية عمليات التدريس ، وبالتالي تحسين فرص التعلم لدى الطلاب.

من جهته أشار رئيس الشؤون التعليمية في المكتب الدكتور سعيد آل ربيع ، أن المؤشر ممتد إلى نهاية العام الدراسي ، وأن هناك فرصة لبقية المعلمين للاختبار في دفعة الفصل الدراسي الثاني .


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