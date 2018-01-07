العثور على 4 أسماك قرش متجمدة في شواطئ ” كاب كود ” الأمريكية

واشنطن(صدى):

عثرت السلطات الأمريكية، على 4 أسماك قرش متجمدة على أحد شواطئ ماساتشوستس، وسط عاصفة شتوية رافقتها تساقطات ثلجية وهبوط حاد في درجة الحرارة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ولم يستطع الخبراء إجراء البحوث على أسماك القرش النافقة نظرا لدرجة تجمدها ، حيث لم يستطعوا التعامل معها.

وتنتمي الأسماك النافقة المعثور عليها في شواطئ ” كاب كود ” ، إلى فصيلة القرش الدارس، وهي من جنس الذكور.