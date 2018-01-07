وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في رئاسة محاكم سكاكا

سعيد العجل(صدى):

بدأت الأحوال المدنية تقديم خدماتها في مجمع رئاسة محاكم مدينة سكاكا بمحافظة الجوف، ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد، من خلال الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وتقوم الوحدة المتنقلة بإصدار الهوية وتجديدها وتجديد سجل الأسرة واستخراج بدل تالف وطباعة البيانات ” البرنت ” ، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق وإصدار شهادة الوفاة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن القطاع يسعى لخدمة المواطنين في أماكن تواجدهم من خلال الوحدات المتنقلة، كاشفاً في الوقت ذاته أن هذه الزيارة تعد ضمن سلسلة من الزيارات التي تنوي الأحوال المدنية القيام بها لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة، لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم في مواقع عملهم من خلال تقديم الخدمات التي توفرها الأحوال المدنية عبر الوحدة المتنقلة.