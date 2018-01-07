سفارة المملكة بأستراليا: الطلاب والمواطنون لم يتأثروا بحرائق الغابات

عادل الحربي(صدى):

أكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مشعل بن حمدان الروقي أن الطلبة والمواطنين السعوديين في أستراليا بخير ولم يتأثروا من موجة الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق الريفية بأستراليا بفعل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي وصلت اليوم في بعض المناطق إلى 47 درجه مئوية.

وأوضح أن السفارة دعت في بيان المواطنين السعوديين الموجودين في أستراليا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المهددة بنشوب الحرائق واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.

وكانت السلطات الأسترالية، قد حذرت المواطنين جراء اندلاع الحرائق بأنحاء مختلفة، وقالت إن درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الجو والرياح العاتية متغيرة المسار، تجمعت معا وأدت إلى اجتياح الحرائق مناطق مختلفة بأستراليا خاصه بولايتي (فيكتوريا وجنوب أستراليا ).