صحة الرياض تعقد لقاء تعريفي لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الادارة العامة للشؤون الاكاديمية والتدريب بوزارة الصحة نضمت ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب التابعة لصحة الرياض ” اللقاء التعريفي للرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية ” والذي عقد في فندق الهولدي إن صباح اليوم الأحد.

وشهد اللقاء الذي افتتحه مساعد مدير عام الشؤون الصحية للموارد البشرية الاستاذ فهد المفيز نيابة عن مدير عام صحة بالرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري بحضور ” 501 ” من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية من مختلف التخصصات الطبية والبالغ عددها 18 تخصص.

واوضح مدير ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب الدكتور انور العنزي أن صحة الرياض اعدت برنامج تدربي لخريجي الدبلومات يستمر ستة اشهر يتم من خلاله تدريبهم داخل المنشأت الصحية بمنطقة الرياض واضاف أنه تم اعداد وصياغة برامج عملية و نظرية من قبل لجان متخصصة بهدف اكساب المتدربين والمتدربات المهارات العملية والخبرات اللازمة لتأهيلهم بعد التوظيف ومباشرة تخصصاتهم في المجال الطبي بالمستشفيات والمراكز الصحية بوزارة الصحة.