61 متدربة في حزمة برامج تدريبية تطلقها ‏‫إدارة التربية الخاصة بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التربية الخاصة وبشراكة مجتمعية مع إدارة التدريب والابتعاث حزمة برامج تدريبية وذلك من يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٤/١٣هـ يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٤/٢٤هـ بمركز خديجة بنت خويلد للتوحد، تأتي الشراكة انطلاقاً من مبدأ أهمية التدريب لتطوير مستوى أداء المعلمات وحرص إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على تطوير الكادر التعليمي وضمان جودة المخرجات . نفذت الدورات التدريبية مجموعة من المدربات من منسوبات إدارة التدريب والابتعاث.

استهدفت الشراكة معلمات التربية الخاصة وذلك بهدف تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لمعلمات التربية الخاصة وإكسابهن العديد من المعارف التربوية والتعليمية.

ومن جهتها تقدمت إدارة التربية الخاصة ممثلةً في مديرة إدارة التربية الخاصة فاطمة الزهراني بخالص الشكر والتقدير لإدارة التدريب والابتعاث وذلك لحسن تعاونها في تطوير أداء معلمات التربية الخاصة.

فيما بلغ عدد المتدربات (٦١) متدربة.