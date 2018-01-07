منصات التواصل تمزق النسيج الاجتماعي

نورة الشهري(صدى):

أكد نائب الرئيس السابق لشئون تنمية أعداد المستخدمين بشركة فيسبوك ” تشاماث باليهابيتيا ” أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أدوات تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات معبرا عن شعوره بالذنب لمشاركته في بناء شركة تعمل في هذا المجال.

وأشار تشاماث للرسالة المزيفة على الواتساب بالهند التي أدت إلى مقتل سبعة أشخاص أبرياء في جريمة عام 2017، وطالب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يتخذوا موقفا حاسما تجاه مواقع التواصل الاجتماعي ويمتنعوا عن الدخول.

يشار أن الجماعات الإرهابية تمكنت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الكثير من الشباب كما أن وسائل التواصل الاجتماعية كان لها دور كبير في زيادة الاكتئاب بين فئة الشباب والمراهقين وزيادة الأفكار الانتحارية.

وقالت باحثة تدعى ليزبث كيم تدور أبحاثها عن وسائل التواصل الاجتماعية، أنه على الرغم من سلبيات منصات وسائل التواصل إلا انه يمكن أن نشير إلى بعض الفوائد الحقيقية لهذه الوسائل.

فمثلا : تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بإتاحة وتقديم معلومات مفيدة لجميع الناس ومساعدة على بناء مجتمعات محلية والسماح بالتواصل بين مختلف الفئات.

يذكر أن وسائل التواصل رغم أنها باتت جزء كبير في حياتنا اليومية إلا أنها مازالت جديدة على مجتمعاتنا، وكل يوم يتضح سلبياتها وتأثيرها .