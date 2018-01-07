أحلام ترسل طائرة خاصة لمتابعة لها بـ ” تويتر “

أماني الغامدي(صدى):

وعدت الفنانة الإماراتية أحلام إحدى معجباتها ومتابعة لها عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر ، بأن تحقق لها امنيتها لعام 2018 ، وذلك بعد أن دشنت هاشتاغ مع بداية العام باسم “ أمنتيك سنة 2018 ″ ، لتنهال الأمنيات من قبل متابعيها.

وغردت أحلام على أمنية معجبة لها على تويتر، كشفت عن حلمها في عام 2018 بأن ترى والدتها حيث أن لديها ظروف تمنعها من رؤيتها، حيث إنها لم تلتق بها منذ عام تقريباً، لترد عليها أحلام: “ ليه وين أمك؟ ” .

وأجابت المتابعة على سؤال أحلام لتقول لها: “ أمي في بلد وأنا في بلد ولي أكثر من سنة ما شفتها ومرة اشتقت لها وما قدر اجيبها عندي بسبب ظروفي ” .

وواصلت أحلام أسئلتها للمتابعة لتقول لها: “ وش ظروفك حبيبتي؟ تعالي خاص والله ان قدّرني ربّي وديتك لها ولو بطيارة خاصة تشوفيها ان شاء الله وترجعين. لا تكتبين ع العام تعالي خاص عملت لك فولو ” .