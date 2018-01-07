مليشيا الحوثي تكثف عمليات زرع الألغام في جبهة الساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

كثَفت مليشيا الحوثي الإرهابية، عمليات زراعة الألغام البرية والبحرية في جبهة الساحل الغربي باليمن، بمساعدة خبراء من تنظيم حزب الله اللبناني، بحسب مصادر يمنية.

في سياق آخر، قصفت طائرات التحالف العربي، اليوم الأحد، تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية، شرق مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف الحوثي.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة.

و استهدفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات الانقلابية في تبة السلال، بشرقي المدينة، وأدى ذلك إلى تدمير آليات عسكرية من بينها معدل رشاش من عيار 23.